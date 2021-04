Salvini e la lezione Gregoretti: separare morale e giustizia (Di domenica 11 aprile 2021) Ce la possiamo fare. Se nel 1648 abbiamo cominciato a separare la politica dalla religione, con la pace di Vestfalia, prima o poi riusciremo anche a distinguere fra morale e legge. La procura di Catania ha chiesto l’assoluzione di Matteo Salvini per la nave Gregoretti: il capo della Lega non commise i reati di sequestro di persona e abuso d’atti d’ufficio quando vietò per sei giorni lo sbarco a 131 migranti.Applaude la curva nord dei tifosi di centrodestra, ammutoliti quelli di sinistra. Peccato che le aule di tribunale non siano stadi: paghiamo i giudici non per decidere se un politico abbia fatto la cosa ‘giusta’, o migliore, o più umana, ma solo per sapere se ha violato precisi articoli del codice penale. Inutili quindi sia le feste che il lutto, di fronte a richieste di archiviazione o incriminazione. Certo, ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 aprile 2021) Ce la possiamo fare. Se nel 1648 abbiamo cominciato ala politica dalla religione, con la pace di Vestfalia, prima o poi riusciremo anche a distinguere frae legge. La procura di Catania ha chiesto l’assoluzione di Matteoper la nave: il capo della Lega non commise i reati di sequestro di persona e abuso d’atti d’ufficio quando vietò per sei giorni lo sbarco a 131 migranti.Applaude la curva nord dei tifosi di centrodestra, ammutoliti quelli di sinistra. Peccato che le aule di tribunale non siano stadi: paghiamo i giudici non per decidere se un politico abbia fatto la cosa ‘giusta’, o migliore, o più umana, ma solo per sapere se ha violato precisi articoli del codice penale. Inutili quindi sia le feste che il lutto, di fronte a richieste di archiviazione o incriminazione. Certo, ...

Advertising

1603ina : RT @campanavalerio: Esattamente un anno fa Giuseppe Conte dava una sonora lezione a Salvini e Meloni(e non solo a loro??) smascherando tutte… - IlRuralista : RT @CiroNostro: Ti svegli, caffè e vai a lezione. Pranzi con un pezzo di pizza assieme ai colleghi di università. Allenamento in palestra a… - silvestrigreg : @AugustoMinzolin Sarà come lei dr #Minzolin asserisce,ma non ritiene che il #PM di Catania,chiedendo l'assoluzione… - PatriziaCirc : RT @campanavalerio: Esattamente un anno fa Giuseppe Conte dava una sonora lezione a Salvini e Meloni(e non solo a loro??) smascherando tutte… - lella80237396 : RT @campanavalerio: Esattamente un anno fa Giuseppe Conte dava una sonora lezione a Salvini e Meloni(e non solo a loro??) smascherando tutte… -