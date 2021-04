Riaperture | prima i ristoranti | poi i cinema  e le palestre Il percorso dal 20 aprile

Advertising

rtl1025 : ?? Il #governo potrebbe decidere la prossima settimana di anticipare alcune #riaperture prima della fine di aprile,… - Corriere : Prima i ristoranti, poi i cinema e le palestre: il percorso delle riaperture dal 20 aprile - Agenzia_Ansa : Il governo potrebbe decidere la prossima settimana di anticipare alcune riaperture prima della fine di aprile, dopo… - Iw1prt_Alberto : RT @Agenzia_Ansa: Il governo potrebbe decidere la prossima settimana di anticipare alcune riaperture prima della fine di aprile, dopo aver… - infoitinterno : Nuova riaperture, in settimana valutazione del governo per anticipare prima della fine di aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture prima

Il cambio di guida alla conferenza delle regioni, con l'arrivo del presidente leghista del Friuli Massimiliano Fedriga, spinge per un cronoprogramma dida avviare già dal prossimo fine ...Il governo potrebbe decidere la prossima settimana di anticipare alcunedella fine di aprile , dopo aver valutato la situazione epidemiologica. Secondo diverse fonti di governo, non è ancora stata fissata una data ma è probabile che la cabina di regia ...Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha spiegato a Domenica In: "Secondo me, a maggio saranno possibili progressive riaperture. I ristoranti potrebbero già riaprire a pranzo e a cena da ...Il governo potrebbe decidere la prossima settimana di anticipare alcune riaperture prima della fine di aprile, dopo aver valutato la situazione epidemiologica. Non è ancora stata fissata una data, fan ...