Meteo, ancora piogge sulla penisola: forte peggioramento in atto (Di domenica 11 aprile 2021) Peggiorano le condizioni Meteo sulla penisola italiana, infatti le piogge si espanderanno su gran parte delle regioni, con temperature in forte calo. Non c'è pace per la penisola italiana, con il Meteo che peggiora a causa della diffusione delle piogge su gran parte del paese. L'alta pressione ha ceduto sulla penisola, lasciando spazio ad una L'articolo proviene da Inews.it.

