Mascherine cinesi, La Verità: "Arcuri indagato per peculato" (Di domenica 11 aprile 2021) Ad anticiparlo è il quotidiano La Verità , secondo cui l'accusa sarebbe contenuta nel fascicolo sulle forniture di Mascherine cinesi da 1,25 miliardi di euro. La Verità scrive anche che lo stesso ... Leggi su quotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Ad anticiparlo è il quotidiano La, secondo cui l'accusa sarebbe contenuta nel fascicolo sulle forniture dida 1,25 miliardi di euro. Lascrive anche che lo stesso ...

L'ex commissario straordinario per l'emergenza #Covid Domenico #Arcuri - come anticipato dal quotidiano La Verità. L'accusa è nel fascicolo sulle maxi forniture di mascherine cinesi da 1,25 miliardi di euro. L'ex commissario è iscritto per l'appropriazione indebita contestata ai pubblici ufficiali: un reato che prevede fino a 10 anni.