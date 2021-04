Incidente mortale, il saluto della professoressa di Genny (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una scomparsa prematura quella di Genny che stanotte ha perso la vita dopo il tragico Incidente. Tra i tanti messaggi di cordoglio c’è quello molto toccante della sua professoressa. Queste le parole dell’insegnante Daria Moscillo: “Ti ricordo quando ti ho visto per la prima volta sui banchi di scuola del liceo scientifico circa tre anni fa con due occhi grandi e neri desiderosi di apprendere tutti gli argomenti di matematica che spiegavo. Ho sempre apprezzato la tua educazione e il rispetto con cui ti porgervi con tutti noi professori e con i tuoi compagni di classe. Adesso apprendo che quel ragazzo garbato, solare, allegro è volato in cielo troppo presto. Morire a 16 anni…è assurdo. Immagino lo strazio dei tuoi genitori…che si sentiranno il cuore in 1000 pezzi perché la morte ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una scomparsa prematura quella diche stanotte ha perso la vita dopo il tragico. Tra i tanti messaggi di cordoglio c’è quello molto toccantesua. Queste le parole dell’insegnante Daria Moscillo: “Ti ricordo quando ti ho visto per la prima volta sui banchi di scuola del liceo scientifico circa tre anni fa con due occhi grandi e neri desiderosi di apprendere tutti gli argomenti di matematica che spiegavo. Ho sempre apprezzato la tua educazione e il rispetto con cui ti porgervi con tutti noi professori e con i tuoi compagni di classe. Adesso apprendo che quel ragazzo garbato, solare, allegro è volato in cielo troppo presto. Morire a 16 anni…è assurdo. Immagino lo strazio dei tuoi genitori…che si sentiranno il cuore in 1000 pezzi perché la morte ...

