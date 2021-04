I vaccini cinesi sono poco efficaci? (Di domenica 11 aprile 2021) L’efficacia dei vaccini cinesi “non è elevata” e il Chinese Center for Disease Control and Prevention, la massima autorità nazionale in tema di salute pubblica, “sta valutando come risolvere il problema”. Queste sono le parole che avrebbe utilizzato Gao Fu, capo del CDC, nel corso della National Vaccines and Health Conference, una conferenza tenutasi nella InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 11 aprile 2021) L’a dei“non è elevata” e il Chinese Center for Disease Control and Prevention, la massima autorità nazionale in tema di salute pubblica, “sta valutando come risolvere il problema”. Questele parole che avrebbe utilizzato Gao Fu, capo del CDC, nel corso della National Vaccines and Health Conference, una conferenza tenutasi nella InsideOver.

RobertoBurioni : Una notizia brutta, ma non inaspettata. I vaccini cinesi non sembrano essere particolarmente efficaci. - NicolaPorro : Continua il disastro #vaccini, #Arcuri indagato per le #mascherine cinesi, i giornali insabbiano il processo flop a… - MediasetTgcom24 : Pechino ammette bassa efficacia vaccini cinesi: possibili mix #coronavirusitalia - lucioluciani : RT @flying_mom: Grazie all’EU, temo che altrimenti in Italia avremmo di sicuro scelto i vaccini cinesi (vedo che sta succedendo in Cile) Ch… - oniizip10 : RT @andrealoca77: I fenomeni di Twitter volevano portare in Italia i vaccini cinesi e quello russo. I primi sono mediocri, come ammesso dai… -