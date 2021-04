Grave lutto per la cantante Elisa. Cos’è successo (Di domenica 11 aprile 2021) Grave lutto per Elisa che, con un post commemorativo su Instagram, ricorda i suoi adorati zii, scomparsi a causa del Covid-19: È ancora quasi impossibile accettare che questo covid via abbia portati via e ho mille ricordi che sfrecciano nella mente. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa TOFFOLI Official (@Elisatoffoli) Il commosso ricordo di Elisa verso gli zii L’artista, fortemente addolorata, desidera ricordare come i due parenti le siano stati vicini fin da piccola e come la loro vita sia stata per lei motivo di ispirazione dal punto di vista artistico: Zio Franco e zia Dani, mi avete messa su un palco che non avevo ancora quattro anni. Visualizza questo post su Instagram ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 11 aprile 2021)perche, con un post commemorativo su Instagram, ricorda i suoi adorati zii, scomparsi a causa del Covid-19: È ancora quasi impossibile accettare che questo covid via abbia portati via e ho mille ricordi che sfrecciano nella mente. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daTOFFOLI Official (@toffoli) Il commosso ricordo diverso gli zii L’artista, fortemente addolorata, desidera ricordare come i due parenti le siano stati vicini fin da piccola e come la loro vita sia stata per lei motivo di ispirazione dal punto di vista artistico: Zio Franco e zia Dani, mi avete messa su un palco che non avevo ancora quattro anni. Visualizza questo post su Instagram ...

