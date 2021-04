Giro d’Italia 2021, Mikel Landa: “La Corsa Rosa è la gara che voglio vincere e l’unica a cui penso in questo momento” (Di domenica 11 aprile 2021) Mikel Landa ha iniziato il 2021 nel migliore dei modi piazzandosi al sesto posto al Trofeo Laigueglia e al terzo sia al GP Industria & Artigianato, sia, soprattutto, alla Tirreno-Adriatico. Al recente Giro dei Paesi Baschi, il quale si è concluso ieri, tuttavia, il leader della Bahrain Victorious ha sfornato una prova meno convincente. Nella gara di casa, infatti, Landa è giunto ottavo, nella tappa finale, sulla salita di Arrate, ha pagato dazio dai più forti, e in classifica generale è stato preceduto anche dal compagno Pello Bilbao. In una recente intervista rilasciata a Cyclingnews, tuttavia, Landa ha spiegato di non essersi presentato al top della condizione al Giro dei Paesi Baschi poiché è totalmente focalizzato sul Giro ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021)ha iniziato ilnel migliore dei modi piazzandosi al sesto posto al Trofeo Laigueglia e al terzo sia al GP Industria & Artigianato, sia, soprattutto, alla Tirreno-Adriatico. Al recentedei Paesi Baschi, il quale si è concluso ieri, tuttavia, il leader della Bahrain Victorious ha sfornato una prova meno convincente. Nelladi casa, infatti,è giunto ottavo, nella tappa finale, sulla salita di Arrate, ha pagato dazio dai più forti, e in classifica generale è stato preceduto anche dal compagno Pello Bilbao. In una recente intervista rilasciata a Cyclingnews, tuttavia,ha spiegato di non essersi presentato al top della condizione aldei Paesi Baschi poiché è totalmente focalizzato sul...

