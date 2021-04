Filograna a Sgarbi | “Necessità mascherina non è retorica | è rispetto per gli altri”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 11 aprile 2021) Acceso botta e risposta tra Vittorioe il presidente del Movimento autonomi e partite Iva Eugeniodopo la manifestazione di Autonomi e Partite Iva, giovedì scorso a piazza del Popolo. “Vittoriodici di non conoscermi eppure mi stai scrivendo in questo momento su whatsapp, sei il solito attore. Non ti ho mai detto ‘vieni, vieni’ in piazza. Saresti stato il benvenuto come tutte le altre partite Iva se ti fossi presentato con lo spirito più moderato anziché far casino come hai fatto. Ladi indossare lanon è, èper gli. Se tu vuoi fare il coraggioso, meglio l’inconsciente, va bene, ma fallo da solo e non in mezzo alla gente”, sottolinea Eugenioin un video ...