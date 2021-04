Elisa, lutto per la cantante: l’addio commosso agli zii su Instagram (Di domenica 11 aprile 2021) La cantante Elisa Toffoli ha pubblicato un post commovente su Instagram, salutando i suoi zii: “Buon viaggio nella luce”, scrive, riferendosi a sua zia Dani e zio Franco, purtroppo deceduti a causa del Covid. Un momento molto difficile per l’artista, che deve fare i conti con due assenze significative: come spiega nella didascalia, loro l’avevano sempre incoraggiata e portata sul palco, ed erano due persone magnifiche e coraggiose. “È quasi impossibile accettare che questo Covid vi abbia portavi via e ho mille ricordi che sfrecciano nella mente”, inizia così il suo post, rivelando la causa della scomparsa. “Zio Franco e zia Dani, mi avete messa su un palco che non avevo ancora quattro anni.” Il loro supporto è stato fondamentale per l’artista durante la crescita. Racconta di come l’abbiano ispirata per la sua carriera artistica, in ... Leggi su dilei (Di domenica 11 aprile 2021) LaToffoli ha pubblicato un post commovente su, salutando i suoi zii: “Buon viaggio nella luce”, scrive, riferendosi a sua zia Dani e zio Franco, purtroppo deceduti a causa del Covid. Un momento molto difficile per l’artista, che deve fare i conti con due assenze significative: come spiega nella didascalia, loro l’avevano sempre incoraggiata e portata sul palco, ed erano due persone magnifiche e coraggiose. “È quasi impossibile accettare che questo Covid vi abbia portavi via e ho mille ricordi che sfrecciano nella mente”, inizia così il suo post, rivelando la causa della scomparsa. “Zio Franco e zia Dani, mi avete messa su un palco che non avevo ancora quattro anni.” Il loro supporto è stato fondamentale per l’artista durante la crescita. Racconta di come l’abbiano ispirata per la sua carriera artistica, in ...

