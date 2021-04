Corsa Champions sempre più viva: 6 squadre coinvolte in 8 punti, nessuno pensa a mollare (Di domenica 11 aprile 2021) Con la vittoria della Roma sul Bologna per 1-0 grazie al gol di Borja Mayoral, la Corsa per il quarto posto della Champions League si fa sempre più viva ed elettrizzante. Oggi tutte le squadre interessate hanno vinto in attesa dell’Atalanta impegnata a Firenze questa sera. In classifica c’è il Milan al secondo posto, ma che deve pensare più a guardarsi dietro che mirare all’Inter. Con 63 punti i rossoneri hanno un punto di vantaggio dalla Juventus terza e quattro in più rispetto al Napoli che occupa la quarta posizione. Ma dietro c’è l’Atalanta con 58 punti che insidia la zona Champions e con una vittoria stasera potrebbe superare il Napoli e andare a -2 dal Milan. Nella Corsa ci sono anche Lazio e Roma che insidiano ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 aprile 2021) Con la vittoria della Roma sul Bologna per 1-0 grazie al gol di Borja Mayoral, laper il quarto posto dellaLeague si fapiùed elettrizzante. Oggi tutte leinteressate hanno vinto in attesa dell’Atalanta impegnata a Firenze questa sera. In classifica c’è il Milan al secondo posto, ma che devere più a guardarsi dietro che mirare all’Inter. Con 63i rossoneri hanno un punto di vantaggio dalla Juventus terza e quattro in più rispetto al Napoli che occupa la quarta posizione. Ma dietro c’è l’Atalanta con 58che insidia la zonae con una vittoria stasera potrebbe superare il Napoli e andare a -2 dal Milan. Nellaci sono anche Lazio e Roma che insidiano ...

