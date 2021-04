Avanti un altro, Paolo Bonolis fa un annuncio speciale: “Dopo 40 anni vale la pena” (Di domenica 11 aprile 2021) Il noto presentatore festeggia il suo compleanno televisivo, le novità in vista dei 40 anni Paolo Bonolis, il famosissimo conduttore non sembra essere intenzionato a fermarsi, anzi sembrerebbe non sentire… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 11 aprile 2021) Il noto presentatore festeggia il suo compleanno televisivo, le novità in vista dei 40, il famosissimo conduttore non sembra essere intenzionato a fermarsi, anzi sembrerebbe non sentire… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

RobertoBurioni : Siamo quasi a 300mila al giorno, non male. Se riusciamo a fare un altro passo in avanti arrivando ai 500mila siamo… - AmorosoOF : @stesimonc non ho mai fatto scelte commerciali...io ho sempre messo avanti altro e oggi sono felice di come ho sempre visto questa vita!???? - QuiMediaset_it : Al via in prima serata su #Canale5 #AvantiUnAltro Pure di sera: #PaoloBonolis e #LucaLaurenti festeggiano il decimo… - ahoy_mat : Non si parla abbastanza di come Paolo Bonolis abbia ricreato la sigla di Succession nella pubblicità di Avanti un a… - zazoomblog : Stasera in tv Avanti un altro pure di sera: ospiti e anticipazioni - #Stasera #Avanti #altro #sera: #ospiti -