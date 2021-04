Advertising

zazoomblog : Amici ex allievo molto discusso difende Martina: “Non sanno niente” - #Amici #allievo #molto #discusso - zazoomblog : Amici ex allievo molto discusso difende Martina: “Non sanno niente” - #Amici #allievo #molto #discusso - cchvrloottee : che voi sappiate un allievo di amici può cantare una canzone pubblicata prima di essere entrato nella scuola? #amici20 - OppositeSaturn : RT @eliscrivecose: Alessandro vi giuro che ultimamente mi sembra abbia la faccia passivo aggressiva di uno che sta tenendo tenendo tenendo… - misterj1995 : RT @eliscrivecose: Alessandro vi giuro che ultimamente mi sembra abbia la faccia passivo aggressiva di uno che sta tenendo tenendo tenendo… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici allievo

L'exdel talent show commenta la vicenda riguardante Martina ..., exdifende Martina: le sue parole La ballerina della squadra capitanata da Lorella Cuccarini e Arisa divide il pubblico. Da una parte c'è chi apprezza le sue doti tecniche, dall'altra ...l’un veneziano l’altro mestrino, l’un assistant, l’altra coach a Treviso e tra di loro amici. Spiega: «A Ettore, cui ero insegnate al liceo a Mestre, diedi in mano la squadra allievi ...Martina Miliddi, danzatrice di Amici di Maria De Filippi, continua a far discutere. Dopo la puntata andata in onda sabato 10 aprile 2021, si sono sprecati i commenti su di lei. Sui social in molti aff ...