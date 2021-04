5 Stelle | Crimi | “Con Conte un percorso da affrontare con entusiasmo” Ma mette in dubbio per la prima volta Rousseau

(Di domenica 11 aprile 2021) Le prime settimane dell’ex premier Giuseppe, diventato ufficialmente da qualche tempo a questa parte l’uomo deputato a risollevare le sorti del Movimento 5, sono state all’insegna del dialogo.ha infatti incontrato più volte i vari esponenti pentastellati. Riunioni che hanno in primo luogo lo scopo, come riportato da alcune indiscrezioni pubblicate dal L'articolo proviene da Consumatore.com.

... le nuove 5, la collaborazione con la società civile, la formazione, dicendoci che sono ... spiegato venerdì da Vito. In Parlamento c'è chi è furioso: 'Ci chiedono di versare migliaia di ...Giuseppe Conte vuole che su Rousseau si voti sul leader del Movimento 5. Ai senatori grillini riuniti per una consultazione l'Avvocato del Popolo ha detto di volere ... Intanto Vitosta ...Non un'operazione verticistica ma un'investitura come si deve. Così l'ex Presidente del Consiglio assicura - in assemblea con i senatori - si aprirà ...Nei giorni in cui il nuovo leader Giuseppe Conte incontra i parlamentari del M5s, la sensazione nei gruppi è che si stia cambiando solo padrone. Dalla diarchia Davide Casaleggio - Luigi Di Maio che ha ...