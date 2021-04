Volley femminile, play-off scudetto: Conegliano domina anche gara-2 contro Scandicci e vola in finale (Di sabato 10 aprile 2021) Conegliano vince con un nettissimo 25-23 25-19 25-15 gara-2 della semifinale dei play-off scudetto di Serie A1 di Volley femminile contro Scandicci e approda in finale. Le venete attendono la vincente della serie tra Monza e Novara. Neanche a dirlo top scorer del match è stata Paola Egonu con 16 punti messi a referto. Avvio di partita abbastanza equilibrato con Vasileva che colpisce da zona 4 e fissa il punteggio sul 7-7. Le ragazze di Massimo Barbolini provano ad allungare portandosi sul 15-13 ma le venete replicano immediatamente e grazie al diagonale di Sylla passano avanti (18-17). Pietrini mette giù l’attacco che tiene a una lunghezza Conegliano (22-21). Nel ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021)vince con un nettissimo 25-23 25-19 25-15-2 della semidei-offdi Serie A1 die approda in. Le venete attendono la vincente della serie tra Monza e Novara. Nea dirlo top scorer del match è stata Paola Egonu con 16 punti messi a referto. Avvio di partita abbastanza equilibrato con Vasileva che colpisce da zona 4 e fissa il punteggio sul 7-7. Le ragazze di Massimo Barbolini provano ad allungare portandosi sul 15-13 ma le venete replicano immediatamente e grazie al diagonale di Sylla passano avanti (18-17). Pietrini mette giù l’attacco che tiene a una lunghezza(22-21). Nel ...

