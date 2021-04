Torna il maltempo, domenica allerta gialla in cinque regioni (Di sabato 10 aprile 2021) AGI - Una vasta area depressionaria, posizionata sull'Europa occidentale, nelle prossime ore convoglierà un flusso di correnti umide sud-occidentali verso il nostro Paese. In particolare, una prima perturbazione porterà precipitazioni diffuse nella serata di sabato su nord-ovest e alta Toscana, mentre un secondo impulso, dalla serata di domenica, investirà tutto il settentrione italiano con piogge e temporali, ed anche nevicate sui settori alpini. Per queste ragioni, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dal tardo pomeriggio di sabato precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, specie settori sud-orientali, Liguria, Emilia-Romagna, specie appennino emiliano, e Toscana settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, ... Leggi su agi (Di sabato 10 aprile 2021) AGI - Una vasta area depressionaria, posizionata sull'Europa occidentale, nelle prossime ore convoglierà un flusso di correnti umide sud-occidentali verso il nostro Paese. In particolare, una prima perturbazione porterà precipitazioni diffuse nella serata di sabato su nord-ovest e alta Toscana, mentre un secondo impulso, dalla serata di, investirà tutto il settentrione italiano con piogge e temporali, ed anche nevicate sui settori alpini. Per queste ragioni, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dal tardo pomeriggio di sabato precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, specie settori sud-orientali, Liguria, Emilia-Romagna, specie appennino emiliano, e Toscana settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, ...

