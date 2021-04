Torino, Sonego e Vavassori vincono a Cagliari: i granata li esaltano sui social (FOTO) (Di sabato 10 aprile 2021) Calcio e tennis si incontrano grazie al Torino e a due tennisti torinesi. Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori infatti hanno conquistato il titolo di doppio nell’Atp 250 di Cagliari. Un successo che viene esaltato anche dai profili social della squadra granata, di cui Sonego è grande e noto tifoso. Il Toro condivide il tweet dell’ATP per festeggiare un successo importante, ma che potrebbe anche passare in secondo piano domani visto che Sonego si giocherà anche il titolo nel singolare. Il tweet del Torino https://t.co/MWAfGmwRO5 — Torino Football Club (@TorinoFC 1906) April 10, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 aprile 2021) Calcio e tennis si incontrano grazie ale a due tennisti torinesi. Lorenzoe Andreainfatti hanno conquistato il titolo di doppio nell’Atp 250 di. Un successo che viene esaltato anche dai profilidella squadra, di cuiè grande e noto tifoso. Il Toro condivide il tweet dell’ATP per festeggiare un successo importante, ma che potrebbe anche passare in secondo piano domani visto chesi giocherà anche il titolo nel singolare. Il tweet delhttps://t.co/MWAfGmwRO5 —Football Club (@FC 1906) April 10, 2021 SportFace.

