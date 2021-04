The Falcon and The Winter Soldier, la regista: “Il mondo è pronto per un Captain America nero?” (Di sabato 10 aprile 2021) La video intervista a Kari Skogland, regista di The Falcon and The Winter Soldier, serie Marvel disponibile su Disney Plus. Dal 19 marzo è disponibile su Disney Plus The Falcon and The Winter Soldier: sei episodi per approfondire e conoscere meglio i personaggi di Sam Wilson, ovvero Falcon, e Bucky Barnes, conosciuto anche come Winter Soldier. Anthony Mackie e Sebastian Stan indossano ormai come una seconda pelle i costumi di questi eroi Marvel. Proprio il concetto di chi sia un eroe e cosa lo renda tale è al centro della serie creata da Malcom Spellman e diretta da Kari Skogland: tutto ruota attorno allo scudo di Captain America. Affidato da Steve Rogers (Chris Evans) proprio a Sam ... Leggi su movieplayer (Di sabato 10 aprile 2021) La video intervista a Kari Skogland,di Theand The, serie Marvel disponibile su Disney Plus. Dal 19 marzo è disponibile su Disney Plus Theand The: sei episodi per approfondire e conoscere meglio i personaggi di Sam Wilson, ovvero, e Bucky Barnes, conosciuto anche come. Anthony Mackie e Sebastian Stan indossano ormai come una seconda pelle i costumi di questi eroi Marvel. Proprio il concetto di chi sia un eroe e cosa lo renda tale è al centro della serie creata da Malcom Spellman e diretta da Kari Skogland: tutto ruota attorno allo scudo di. Affidato da Steve Rogers (Chris Evans) proprio a Sam ...

Advertising

minoguesque : io: ho bisogno di nuovi contenuti marvel sempre io: guardo passivamente la nuova puntata di the falcon and the wint… - RiriSunflowers : Ho appena guardato episodio S01 | E04 di The Falcon and The Winter Soldier! #marvelsfalconwintersoldier… - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Falcon and The Winter Soldier, la regista: “Il mondo è pronto per un Captain America nero?”… - wolvie_00 : Nel 2010 la meravigliosa penna di Ed Brubaker uccideva su carta stampata il simbolo degli Stati Uniti. In questa re… - NerdCaptai : Falcon and the Winter Soldier - TROPPA CARNE SUL FUOCO!!! TROPPE FORZATU... -