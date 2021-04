Telecamere di sorveglianza, progetto del Comune non ha ottenuto i fondi (Di domenica 11 aprile 2021) di Erika Noschese Il progetto presentato dal Comune di Salerno relativo alle Telecamere di sicurezza non ha ottenuto il finanziamento richiesto. È quanto emerso in commissione Trasparenza dopo che il presidente Antonio Cammarota ha ritenuto opportuno approfondire la vicenda dopo la denuncia del Codacons Salerno che, le scorse settimane, ha attaccato l’amministrazione comunale per il “sistema di videosorveglianza fantasma”, come aveva dichiarato in quell’occasione il vice presidente nazionale dell’associazione di categoria, l’avvocato Matteo Marchetti. Il presidente Cammarota ha convocato in audizione, ieri mattina, il dirigente dei servizi informativi del Comune di Salerno, l’ingegnere Armando Galibaldi per concludere l’indagine sulle Telecamere di ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 11 aprile 2021) di Erika Noschese Ilpresentato daldi Salerno relativo alledi sicurezza non hail finanziamento richiesto. È quanto emerso in commissione Trasparenza dopo che il presidente Antonio Cammarota ha ritenuto opportuno approre la vicenda dopo la denuncia del Codacons Salerno che, le scorse settimane, ha attaccato l’amministrazione comunale per il “sistema di videofantasma”, come aveva dichiarato in quell’occasione il vice presidente nazionale dell’associazione di categoria, l’avvocato Matteo Marchetti. Il presidente Cammarota ha convocato in audizione, ieri mattina, il dirigente dei servizi informativi deldi Salerno, l’ingegnere Armando Galibaldi per concludere l’indagine sulledi ...

