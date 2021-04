Real Madrid-Barcellona 2-0 | gol Kroos su punizione | deviazione e Ter Stegen battuto VIDEO

Advertising

SuperSportBlitz : #LaLiga – Goal Alert: Real Madrid *1-0 Barcelona *(Benzema 14‘) #SSFootball - forumJuventus : TS: 'In caso di partenza di Mbappé, sul quale è forte il Real Madrid, il PSG potrebbe sferrare l'assalto a Ronaldo,… - ntvspor : ? Real #Madrid - #Barcelona ?? ? 22.00 (TSI) ?? Alfredo Di Stefano - SimosTwitt : Mica male per essere il peggior Real Madrid degli ultimi 70 anni - Simon_Forever : Il Real Madrid va a una velocità che non si spiega -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

DIRETTABARCELLONA (RISULTATO 0 - 0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA! Finalmente tutto è pronto perBarcellona , il Clasico sta per cominciare e noi negli ultimi minuti disponibili andiamo ...Consigliato per te - Questa sera al Bernabeu va in scena el Clasico trae Barcellona. Ripercorriamo le tappe più belle del 'derby' di Spagna El Clasico è il nome con cui viene indicato il derby più importante di Spagna (e forse del mondo) tra Barcellona e...Lo 0-0 nel Clasico spagnolo tra Real Madrid e Barcellona dura solo 13 minuti. A sbloccare la gara dell'Alfredo Di Stefano ci pensa il solito Karim Benzema con una giocata sensazionale. Valverde salta ...Straordinario gol di tacco di Karim Benzema poco dopo il 10' che porta il Real Madrid in vantaggio nel Clasico contro il Barcellona. Per il francese nel 2021 16 partite e 13 gol realizzati, in pratica ...