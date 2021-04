Mantovani: "Dovremo fare richiami di vaccino per anni come per l'influenza. C'è un problema varianti" (Di sabato 10 aprile 2021) “Abbiamo un problema di varianti. È possibile che Dovremo rivaccinarci contro di loro. Anche per anni, come avviene con l’influenza”, anche per questo dovremmo tornare a produrre vaccini: lo sottolinea Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Humanitas di Milano, intervistato da Repubblica. L’immunologo afferma: “La stima è che entro la fine dell’anno saranno prodotte nel mondo tra 8 e 11 miliardi di dosi. Così i problemi dovrebbero essere risolti. Comunque il nostro Paese aveva una grande tradizione, esportava più vaccini di quanti ne importava” e “dobbiamo recuperare questa grande tradizione e tornare a produrre per avere i vaccini per le varianti”. Mantovani si dice d’accordo ad assegnare la priorità agli anziani. “Con ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 10 aprile 2021) “Abbiamo undi. È possibile cherivaccinarci contro di loro. Anche peravviene con l’”, anche per questo dovremmo tornare a produrre vaccini: lo sottolinea Alberto, direttore scientifico dell’Humanitas di Milano, intervistato da Repubblica. L’immunologo afferma: “La stima è che entro la fine dell’anno saranno prodotte nel mondo tra 8 e 11 miliardi di dosi. Così i problemi dovrebbero essere risolti. Comunque il nostro Paese aveva una grande tradizione, esportava più vaccini di quanti ne importava” e “dobbiamo recuperare questa grande tradizione e tornare a produrre per avere i vaccini per le”.si dice d’accordo ad assegnare la priorità agli anziani. “Con ...

