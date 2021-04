L’ex Barcellona racconta Messi: “Preparava il caffé a Ronaldinho ma in campo era un mostro” (Di sabato 10 aprile 2021) Un passato, breve, con la maglia del Barcellona, ma tanto è bastato per conoscere più da vicino fenomeni come Lionel Messi e Ronaldinho. Andrea Orlandi si racconta a Goal soffermandosi anche su alcuni particolari relativi al carattere de La Pulce, questa sera impegnata nel Clasico contro il Real Madrid.Andrea Orlandi racconta Messicaption id="attachment 951185" align="alignnone" width="533" Messi e Ronaldinho (Getty Images)/captionAttualmente analista per LaLigaTV, Orlandi ha raccontato: "Non è stato piacevole allenarsi con lui perché non riuscivi a togliergli la palla o ad avvicinarti", ha spiegato l'ex giocatore. "Era una persona molto timida e Ronaldinho si prendeva cura di lui. Ricordo che ... Leggi su itasportpress (Di sabato 10 aprile 2021) Un passato, breve, con la maglia del, ma tanto è bastato per conoscere più da vicino fenomeni come Lionel. Andrea Orlandi sia Goal soffermandosi anche su alcuni particolari relativi al carattere de La Pulce, questa sera impegnata nel Clasico contro il Real Madrid.Andrea Orlandicaption id="attachment 951185" align="alignnone" width="533"(Getty Images)/captionAttualmente analista per LaLigaTV, Orlandi hato: "Non è stato piacevole allenarsi con lui perché non riuscivi a togliergli la palla o ad avvicinarti", ha spiegato l'ex giocatore. "Era una persona molto timida esi prendeva cura di lui. Ricordo che ...

