Incendiò un bus pieno di bambini, sconto di pena per il senegalese Ousseynou Sy (Di sabato 10 aprile 2021) Milano, 10 apr – sconto di pena per Ousseynou Sy, il 47enne di origini senegalesi che, il 20 marzo del 2019, l’autista senegalese che lo scorso 20 marzo sequestrò e Incendiò l’autobus di cui era alla guida e che trasportava 50 ragazzini di una scuola media. Una strage sfiorata per un pelo, una vicenda che ha visto Sy condannato a 24 anni per sequestro di persona, incendio, resistenza e lesioni personali con l’aggravante della finalità terroristica. Ebbene, come riporta Il Giornale ieri Sy ha ricevuto una grossa riduzione di pena passando da 24 a 19 anni di reclusione. Cade, secondo la sentenza, l’accusa di lesioni, riassorbita come aggravante nel reato di strage. I giudici confermano invece l’aggravante della finalità terroristica e gli altri capi di imputazione, quali il sequestro di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 10 aprile 2021) Milano, 10 apr –diperSy, il 47enne di origini senegalesi che, il 20 marzo del 2019, l’autistache lo scorso 20 marzo sequestrò el’autobus di cui era alla guida e che trasportava 50 ragazzini di una scuola media. Una strage sfiorata per un pelo, una vicenda che ha visto Sy condannato a 24 anni per sequestro di persona, incendio, resistenza e lesioni personali con l’aggravante della finalità terroristica. Ebbene, come riporta Il Giornale ieri Sy ha ricevuto una grossa riduzione dipassando da 24 a 19 anni di reclusione. Cade, secondo la sentenza, l’accusa di lesioni, riassorbita come aggravante nel reato di strage. I giudici confermano invece l’aggravante della finalità terroristica e gli altri capi di imputazione, quali il sequestro di ...

Bus dirottato e incendiato, condanna ridotta a 19 anni/ Ousseynou Sy 'graziato' Sconto di pena per Ousseynou Sy . Il 48enne che dirottò e incendiò il bus di una scuola di Crema con 50 studenti a bordo nel marzo del 2019 è stato "graziato": condanna ridotta da 24 a 19 anni di reclusione . La sentenza della Corte d'Assise d'Appello di ...

