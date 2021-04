Il pranzo dei politici sardi in barba alle norme anti Covid (Di sabato 10 aprile 2021) AGI - C'è un'indagine della Guardia di finanza su un pranzo in Sardegna, tenutosi in fascia arancione in un hotel di Sardara (Medio Campidano), alla presenza di una quarantina di persone, fra le quali politici, figure apicali dell'apparato della Regione e manager di aziende sanitarie, convenute da varie parti dell'isola. La tenenza di Sanluri - secondo quanto apprende l'AGI da fonti investigative - è riuscita a identificare 19 persone, sorprese attorno a una tavolata apparecchiata nel ristorante di un noto albergo del posto, che è stato sanzionato per violazione delle misure anti-Covid: non avrebbe potuto ospitare a pranzo 'esterni', come quelli colti in flagrante, ma soltanto persone che alloggiavano nell'hotel. Coi finanzieri i 19 identificati si sono giustificati asserendo di ... Leggi su agi (Di sabato 10 aprile 2021) AGI - C'è un'indagine della Guardia di finanza su unin Sardegna, tenutosi in fascia arancione in un hotel di Sardara (Medio Campidano), alla presenza di una quarna di persone, fra le quali, figure apicali dell'apparato della Regione e manager di aziende sanitarie, convenute da varie parti dell'isola. La tenenza di Sanluri - secondo quanto apprende l'AGI da fonti investigative - è riuscita a identificare 19 persone, sorprese attorno a una tavolata apparecchiata nel ristorante di un noto albergo del posto, che è stato sanzionato per violazione delle misure: non avrebbe potuto ospitare a'esterni', come quelli colti in flagrante, ma soltanto persone che alloggiavano nell'hotel. Coi finanzieri i 19 identificati si sono giustificati asserendo di ...

