Il caso letterario di Domenico Dara a Scrittori in Prima Linea (Di sabato 10 aprile 2021) Continua, con l'impegno dell'associazione culturale I Colori della Poesia, la serie d'incontri con gli studenti e i grandi autori contemporanei Italiani, grazie alla formula Scrittori in Prima Linea. La rassegna culturale, ormai alla sua quinta edizione, ha riscontrato da subito un notevole successo, diventando un punto di riferimento tra gli studenti del territorio e il mondo della cultura. Come ha più volte affermato Annamaria Pianese (presidente dell'associazione) la più grande soddisfazione è quella di sentirsi dire dai giovani reticenti alla lettura di aver iniziato ad amare i libri dopo gli incontri con gli autori proposti dalla rassegna a cui hanno aderito, con entusiasmo, i dirigenti scolastici di istituti del territorio di Pomigliano d'Arco tra cui: il Vittorio Imbriani, il Cantone, ISIS Europa.

