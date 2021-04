I ristoratori salernitani pronti per una nuova protesta a Roma (Di domenica 11 aprile 2021) Proseguono le manifestazioni di protesta contro il governo e contro le decisioni di tenere chiuse le attività commerciali del settore della ristorazione. E così lunedì si terrà alle 15 in piazza Montecitorio una nuova manifestazione di protesta alla quale prenderanno parte anche gli iscritti dell’associazione Aisp di Salerno, che si stanno organizzando per andare nella Capitale in pullman. Alla manifestazione Romana parteciperanno anche i componenti dell’associazione #Ioapro che dalla scorsa settimana sta girando l’Italia a sostegno di tutti i lavoratori del settore della ristorazione e del bar. I componenti dell’Aisp lanciano intanto un appello a tutti i commercianti salernitani ad unirsi a loro per la manifestazione. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di domenica 11 aprile 2021) Proseguono le manifestazioni dicontro il governo e contro le decisioni di tenere chiuse le attività commerciali del settore della ristorazione. E così lunedì si terrà alle 15 in piazza Montecitorio unamanifestazione dialla quale prenderanno parte anche gli iscritti dell’associazione Aisp di Salerno, che si stanno organizzando per andare nella Capitale in pullman. Alla manifestazionena parteciperanno anche i componenti dell’associazione #Ioapro che dalla scorsa settimana sta girando l’Italia a sostegno di tutti i lavoratori del settore della ristorazione e del bar. I componenti dell’Aisp lanciano intanto un appello a tutti i commerciantiad unirsi a loro per la manifestazione. Consiglia

Advertising

RobertoZucchi11 : RT @FrancescoCoccoT: I ristoratori salernitani non si rassegnano alla chiusura: lunedì nuova protesta a Roma - FrancescoCoccoT : I ristoratori salernitani non si rassegnano alla chiusura: lunedì nuova protesta a Roma - salernonotizie : I ristoratori salernitani non si rassegnano alla chiusura: lunedì nuova protesta a Roma - infoitsalute : Tensione alla cena di protesta ristoratori salernitani: in 40 con maschere di politici - salernonotizie : Tensione alla cena di protesta ristoratori salernitani: in 40 con maschere di politici -