Huffpost da casa | tra cambi di stagione | bistecche | una serie tv e un memoir bellissimi

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 10 aprile 2021) Già che si deve fare, almeno che porti a qualcosa. Sto parlando delo armadi, dell’inevitabile momento in cui spalanchiamo le porte alla nuovae mettiamo via, maglioni, cappotti e montoni. Quest’anno possiamo fare qualcosa in più. Giulia Torelli è una closet organizer e spiega come pianificare il lavoro in modo da renderlo efficace per tutto l’anno. Nulla di spirituale alla Marie Kondo. La formula perfetta prevede l’organizzazione delle grucce: al massimo due capi appesi a stampella, non di più. Poi dividere gli abiti per categoria, per colore e. Si appende quasi tutto: tranne magliette e maglioni. E mettere via tutto quello che è di troppo, quello che non serve (e non si regala o si butta) va posto in borse sottovuoto o in scatole. Già che si è in pista, la Torelli consiglia di fare ilo ...