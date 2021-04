Homefront: The Revolution, ritrovato il cheat perduto per sbloccare la versione completa di TimeSplitters 2 (Di sabato 10 aprile 2021) Ricordate i bei tempi di Crash e Spyro dell'epoca PSX, quando inserendo un codice speciale nel menù principale, si aveva accesso ad una demo dell'altro titolo? Ebbene, all'inizio di questa settimana, uno sviluppatore ha rivelato che qualcosa del genere era presente anche in un titolo decisamente più recente degli esempi sopracitati, ovvero Homefront: The Revolution. A quanto pare, all'interno del gioco è presente una versione completa di TimeSplitters 2, un easter egg che nessuno aveva scoperto fino ad oggi. La rivelazione è avvenuta qualche giorno fa, direttamente dalla bocca di Matt Philips, sviluppatore di Homefront: Revolution. Chi ha già giocato al titolo in questione, sa benissimo che all'interno del gioco è presente un cabinato arcade, il quale da accesso ad una ... Leggi su eurogamer (Di sabato 10 aprile 2021) Ricordate i bei tempi di Crash e Spyro dell'epoca PSX, quando inserendo un codice speciale nel menù principale, si aveva accesso ad una demo dell'altro titolo? Ebbene, all'inizio di questa settimana, uno sviluppatore ha rivelato che qualcosa del genere era presente anche in un titolo decisamente più recente degli esempi sopracitati, ovvero: The. A quanto pare, all'interno del gioco è presente unadi2, un easter egg che nessuno aveva scoperto fino ad oggi. La rivelazione è avvenuta qualche giorno fa, direttamente dalla bocca di Matt Philips, sviluppatore di. Chi ha già giocato al titolo in questione, sa benissimo che all'interno del gioco è presente un cabinato arcade, il quale da accesso ad una ...

