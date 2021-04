Crepes integrali | ricette dolci e salate

Leggi su vanityfair

(Di sabato 10 aprile 2021) Fare le crepes è sempre un momento di festa: possiamo farcirle dolci o salate, sono versatili per ogni occasione e sono sempre collegate a qualcosa di buono e irresistibile, in entrambe le versioni. Dalle creme spalmabili ai formaggi, dalle confetture alle verdure: vediamo 5 ricette di crepes integrali, da preparare per tutta la famiglia.