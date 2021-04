Covid, Musumeci: “Una falsità dopo l’altra per speculare sulla tragedia dei siciliani “ (Di sabato 10 aprile 2021) “Il mio governo non ha interesse a nascondere né i morti, né i guariti”. Ed è la prima risposta di Nello Musumeci a quelli che giudica attacchi. Poi arriva la seconda: “E’ in atto una ignobile campagna di denigrazione messa in piedi dall’opposizione che è alla ricerca della credibilità perduta. Tanti sciacalli e iene ci Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 10 aprile 2021) “Il mio governo non ha interesse a nascondere né i morti, né i guariti”. Ed è la prima risposta di Nelloa quelli che giudica attacchi. Poi arriva la seconda: “E’ in atto una ignobile campagna di denigrazione messa in piedi dall’opposizione che è alla ricerca della credibilità perduta. Tanti sciacalli e iene ci

Advertising

zazoomblog : Vaccino Covid l’allarme di Musumeci: “In Sicilia l’80% dice no ad AstraZeneca” - #Vaccino #Covid #l’allarme… - orizzontescuola : Vaccino Covid, l’allarme di Musumeci: “In Sicilia l’80% dice no ad AstraZeneca” - infoitinterno : Covid, Musumeci: 'Contagio avanza non solo a Palermo, c'è il rischio di chiudere tutta la Sicilia' - infoitinterno : Covid, Musumeci avvisa : “se situazione palermitano si estende dobbiamo richiudere” - infoitinterno : Covid, Musumeci: Sicilia non nasconde morti e guariti -