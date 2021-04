Covid: hub vaccinale ad Autodromo di Monza, La Russa 'gara decisiva per il futuro' (Di sabato 10 aprile 2021) Milano, 10 apr. (Adnkronos) - Il presidente dell'Automobile Club Milano, Geronimo La Russa esprime "soddisfazione per l'ottima collaborazione e sintonia con Regione Lombardia e con il coordinatore della campagna vaccinazione anti-Covid, Guido Bertolaso, che ha portato ad allestire in tempi record l'hub vaccinale all'Autodromo di Monza". Geronimo La Russa, ringraziando il presidente della Regione, Attilio Fontana, per il sopralluogo effettuato oggi a Monza ha aggiunto: “l'Autodromo, fiore all'occhiello della Federazione Aci, è da quasi un secolo protagonista di memorabili sfide automobiliste che hanno scritto la storia dei motori ed oggi è al centro di una missione importantissima, la gara decisiva per il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Milano, 10 apr. (Adnkronos) - Il presidente dell'Automobile Club Milano, Geronimo Laesprime "soddisfazione per l'ottima collaborazione e sintonia con Regione Lombardia e con il coordinatore della campagna vaccinazione anti-, Guido Bertolaso, che ha portato ad allestire in tempi record l'huball'di". Geronimo La, ringraziando il presidente della Regione, Attilio Fontana, per il sopralluogo effettuato oggi aha aggiunto: “l', fiore all'occhiello della Federazione Aci, è da quasi un secolo protagonista di memorabili sfide automobiliste che hanno scritto la storia dei motori ed oggi è al centro di una missione importantissima, laper il ...

Advertising

repubblica : Scatta l'operazione Eolie Covid free: hub vaccinale a Lipari - NewSicilia : Ecco come prenotarsi al turno serale di vaccinazione #Covid #vaccini #Newsicilia - LaCnews24 : Vaccino anti Covid, prenotazioni attive per l'hub all'ente fiera di Catanzaro #calabrianotizie #newscalabria - CronacheNuoresi : #Nuoro. Inaugurato il secondo #hub per le #vaccinazioni anti-Covid ?? L'NTERVISTA AL COMMISSARIO ASSL GESUINA CHERCH… - infoitinterno : Disabili, vaccinazioni anti Covid in tilt: lunghe code sabato mattina all'hub di Mapello -