Advertising

PianetaBasketIT : LBA - Brindisi, riscontrate alcune positività al Covid-19 - Gazzetta_it : #Covid, #Brindisi con alcune positività: ansia per il match contro #Milano - OA_Sport : Basket: alla vigilia di Brindisi-Milano casi di Covid-19 nel gruppo squadra dell'Happy Casa, nominativi ignoti - BrindisiSette : Covid, 1.791 casi in Puglia: 177 nel brindisino. Più di 700 vaccinazioni domiciliari a Brindisi - manduriaoggi : #Attualità - #BRINDISI - 81enne positivo al Covid va in giro e viola isolamento: denunciato -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Brindisi

BrindisiReport

Domani, nella partitissima contro Milano (ore 20.45), il tecnico diFrank Vitucci potrebbe non avere la squadra al completo: si registrerebbe infatti un casoin atto tra i giocatori, da verificare però domattina con l'effettuazione di un altro tampone. ...... 15 in provincia di Bari, 6 in provincia di, 4 in provincia di Foggia, 6 in provincia di ... Il totale dei casi positiviin Puglia è di 209.171, mentre le vittime dall'inizio dell'epidemia ...Si informa che a seguito dei test molecolari effettuati nella giornata di ieri, sono state riscontrate alcune positività all’interno del gruppo squadra. La società si ...Il tasso di positività è del 5,5%, in rialzo rispetto al 5,2% di venerdì. Scendono le terapie intensive (-15) e i ricoveri ordinari (-492). La regione in cui si registra il più alto numero di nuovi co ...