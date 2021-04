Covid-19, il bollettino con i dati aggiornati sui contagi in Campania (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ in leggero calo, in Campania, l’indice di positività. Si attesta al 10,10% rispetto al 10.52% precedente. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania, sono 2.069 (651 sintomatici) i casi positivi nelle ultime 24 ore su 20.647 tamponi molecolari esaminati.. Le persone decedute sono 13 e 1.916 le persone guarite. In merito alla situazione degli ospedali, calano sia i posti di terapia intensiva occupati (141) sia quelli in degenza (oggi 1.555). Di seguito il report ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ in leggero calo, in, l’indice di positività. Si attesta al 10,10% rispetto al 10.52% precedente. Secondo idell’Unità di crisi della Regione, sono 2.069 (651 sintomatici) i casi positivi nelle ultime 24 ore su 20.647 tamponi molecolari esaminati.. Le persone decedute sono 13 e 1.916 le persone guarite. In merito alla situazione degli ospedali, calano sia i posti di terapia intensiva occupati (141) sia quelli in degenza (oggi 1.555). Di seguito il report ...

