Colpo del Torino in casa Udinese, Belotti su rigore firma l'1-0 (Di sabato 10 aprile 2021) I granata (in maglia verde acqua) incassano 3 punti preziosissimi per la classifica: ora sono a +5 sulla terz'ultima. Terzo ko consecutivo per i friulani fermi a quota 33 Leggi su rainews (Di sabato 10 aprile 2021) I granata (in maglia verde acqua) incassano 3 punti preziosissimi per la classifica: ora sono a +5 sulla terz'ultima. Terzo ko consecutivo per i friulani fermi a quota 33

Advertising

valigiablu : Cosa c'è nella Newsletter di Valigia Blu questa settimana > giornalisti intercettati, caos Astrazeneca, il ritorno… - boobearsbrave : RT @eliscrivecose: Questo guanto di sfida un colpo di genio e se solo non avessimo una giuria di mammut sarebbe stata la vittoria totale de… - amore_grammi1 : RT @eliscrivecose: Questo guanto di sfida un colpo di genio e se solo non avessimo una giuria di mammut sarebbe stata la vittoria totale de… - caste_stella : RT @eliscrivecose: Questo guanto di sfida un colpo di genio e se solo non avessimo una giuria di mammut sarebbe stata la vittoria totale de… - EliCau27 : RT @eliscrivecose: Questo guanto di sfida un colpo di genio e se solo non avessimo una giuria di mammut sarebbe stata la vittoria totale de… -

Ultime Notizie dalla rete : Colpo del Toro, è un colpo - salvezza. Belotti segna su rigore, terzo k.o. di fila per l'Udinese ... Molina non ha sfruttato clamorosamente un errore di Buongiorno in area, De Paul ha spolverato il palo e Milinkovic ha respinto il colpo di testa di Llorente. Nella ripresa il gol del Torino al 61': ...

Myanmar, oltre 80 manifestanti uccisi dalle forze di sicurezza Bago. In Myanmar sono 82 le persone uccise, in un solo giorno, dalle forze di sicurezza nel corso delle proteste che si susseguono dopo il colpo di stato dei militari del 1° febbraio. Il bilancio delle vittime viene compilato dall'organizzazione Assistance Association for Political Prisoners, che emette il conteggio giornaliero delle ...

Colpo del Leeds a Manchester, City ko 2-1 Rai Sport Udinese-Torino 0-1: Belotti su rigore firma il colpo salvezza Il Torino sblocca il risultato al minuto 61. Arslan travolge in area Belotti, l'arbitro concede il calcio di rigore che lo stesso Gallo realizza dagli undici metri per l'1-0 granata. L'Udinese si rive ...

Il Toro passa a Udine con Belotti: rigore che sa di salvezza! La squadra di Nicola lotta colpo su colpo e porta a casa una vittoria importantissima. Decisive le invenzioni di Verdi, regge bene la difesa con Bremer super. E Milinkovic Savic alza il muro. I granat ...

... Molina non ha sfruttato clamorosamente un errore di Buongiorno in area, De Paul ha spolverato il palo e Milinkovic ha respinto ildi testa di Llorente. Nella ripresa il golTorino al 61': ...Bago. In Myanmar sono 82 le persone uccise, in un solo giorno, dalle forze di sicurezza nel corso delle proteste che si susseguono dopo ildi stato dei militari1° febbraio. Il bilancio delle vittime viene compilato dall'organizzazione Assistance Association for Political Prisoners, che emette il conteggio giornaliero delle ...Il Torino sblocca il risultato al minuto 61. Arslan travolge in area Belotti, l'arbitro concede il calcio di rigore che lo stesso Gallo realizza dagli undici metri per l'1-0 granata. L'Udinese si rive ...La squadra di Nicola lotta colpo su colpo e porta a casa una vittoria importantissima. Decisive le invenzioni di Verdi, regge bene la difesa con Bremer super. E Milinkovic Savic alza il muro. I granat ...