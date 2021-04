Aguero con un altro club in Premier? Guardiola: “Sarei comunque felice” (Di sabato 10 aprile 2021) L'annuncio è arrivato nei giorni scorsi: dopo dieci lunghi anni, il Manchester City non sarà più la squadra di Sergio Aguero. L'attaccante argentino lascerà i Citizens per accasarsi altrove. Tuttavia non è ancora chiara la prossima tappa della sua nuova avventura. Paiono in pole due club londinesi: Chelsea e Tottenham.caption id="attachment 1067601" align="alignnone" width="1623" Aguero (getty images)/captionAMICIZIAIn casa City come si vivrebbe la possibilità di ritrovarsi contro Aguero in futuro? Il tecnico Pep Guardiola assicura in conferenza stampa di non nutrire alcun tipo di timore: "Gli auguro il meglio. Troverà la soluzione migliore per la parte finale della sua carriera. Saremo felici di qualsiasi scelta farà per il suo bene e quello della sua famiglia. Anche se questa volesse ... Leggi su itasportpress (Di sabato 10 aprile 2021) L'annuncio è arrivato nei giorni scorsi: dopo dieci lunghi anni, il Manchester City non sarà più la squadra di Sergio. L'attaccante argentino lascerà i Citizens per accasarsive. Tuttavia non è ancora chiara la prossima tappa della sua nuova avventura. Paiono in pole duelondinesi: Chelsea e Tottenham.caption id="attachment 1067601" align="alignnone" width="1623"(getty images)/captionAMICIZIAIn casa City come si vivrebbe la possibilità di ritrovarsi controin futuro? Il tecnico Pepassicura in conferenza stampa di non nutrire alcun tipo di timore: "Gli auguro il meglio. Troverà la soluzione migliore per la parte finale della sua carriera. Saremo felici di qualsiasi scelta farà per il suo bene e quello della sua famiglia. Anche se questa volesse ...

