Un baritono farmacista | Biagio Pizzuti

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 9 aprile 2021) di Olga Chieffi L’opera lirica è stata servita in primissima serata, ieri sera, a “In prima fila con…” il contenitore virtuale di Le Cronache, con super-ospite il. Charme e simpatia per il musicista salernitano che nasce pianista e, in una session di audizioni, in veste di accompagnatore, dopo la decima aria di Musetta, esplode e intona in maschera a piena voce, il battibecco tra Alcindoro e Marcello, fino alla stringa dello stivaletto. Di qui, su consiglio del direttore Yoram David, ha intrapreso gli studi di canto, che lo hanno portato a calcare da subito i maggiori palcoscenici internazionali. Ilha ruoli seri, ma i più amati sono i buffi e il nutrito pubblico che si è interfacciato con noi, sui canali social del giornale, ha subissato di domande...