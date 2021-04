Tutti gratis da d’Annunzio: Guerri “apre” il Vittoriale per limitare assembramenti altrove (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Parco del Vittoriale degli Italiani, a Gardone Riviera (Brescia) aperto al pubblico gratuitamente. La richiesta del presidente della Fondazione del Vittoriale degli Italiani Giordano Bruno Guerri per limitare gli assembramenti altrove ha trovato l’ok del prefetto di Brescia. L’idea di Guerri è stata al solito un’iniziativa geniale. Offrire un enorme spazio come quello rappresentato dal gioiello della dimora di d’Annunzio per assorbire persone in tempi di chiusure è cosa che sarebbe piaciuta al Vate. Il Vittoriale aperto come un parco pubblico Il tutto è predisposto in accordo con le disposizioni ministeriali, e secondo le indicazioni di Giordano Bruno Guerri e del sindaco di Gardone Riviera Andrea Cipani. Anche ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Parco deldegli Italiani, a Gardone Riviera (Brescia) aperto al pubblico gratuitamente. La richiesta del presidente della Fondazione deldegli Italiani Giordano Brunopergliha trovato l’ok del prefetto di Brescia. L’idea diè stata al solito un’iniziativa geniale. Offrire un enorme spazio come quello rappresentato dal gioiello della dimora diper assorbire persone in tempi di chiusure è cosa che sarebbe piaciuta al Vate. Ilaperto come un parco pubblico Il tutto è predisposto in accordo con le disposizioni ministeriali, e secondo le indicazioni di Giordano Brunoe del sindaco di Gardone Riviera Andrea Cipani. Anche ...

rtl1025 : ???? Da venerdì 9 aprile #tamponi gratis due volte a settimana per tutti i cittadini in #Inghilterra. Lo ha annunciat… - SecolodItalia1 : Tutti gratis da d’Annunzio: Guerri “apre” il Vittoriale per limitare assembramenti altrove - signori_massimo : @lilly0971 Fai girare il tw della assessora che vorrebbe dare la casa gratis a tutti, queste vergogne vanno sbandie… - PaolaSecondin : RT @PaolaSecondin: 'Tutti i miei ebook' di Paola Secondin - V_for_Love_ : RT @Irene__Ferretti: Il 15 aprile non perdetevi il mio live show con la porca prof @altheaalthea82 e la mia amica alunna @AsiaFerri3 in 'LE… -