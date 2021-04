Palermo-Vibonese | accadde all’andata | al “Razza” finì 0-0 Il racconto del match

(Di venerdì 9 aprile 2021) Zero a zero. È questo il risultato finale maturato al termine della gara disputata lo scorso 20 dicembre allo Stadio "Luigi".Stavolta sarà. Una gara tra due squadre che detengono il primato negativo di risultati tra le mura amiche. I rosanero - attualmente noni con 42 punti - sono in cerca di riscatto dopo l’amara sconfitta subita in quel di Monopoli; la formazione calabrese - al sedicesimo posto a quota 31 punti - dovrà invece provare a tirarsi fuori dalla zona bassa della classifica del campionato di Serie C-Girone C.In occasione deld'andata, la compagine siciliana ha disputato una gara onesta, marcando una chiara supremazia territoriale e detenendo a lungo il pallino del gioco. La partenza della compagine rosanero è sembrato piuttosto incoraggiante: giusta intensità e distanze tra i ...

Il difensore della Vibonese, Giacomo Sciacca, è stato intervistato per sulla pagina Facebook della società e ha parlato della prossima partita contro il Palermo. 'Andare a Palermo non è semplice - afferma - loro ...' Giorgio Roselli, tecnico della Vibonese, ha parlato ai microfoni di Gazzetta dello Sport in vista dell'impegno contro il Palermo. "Siamo in emergenza tra Covid, squalifiche e infortuni ma non partiamo ..." PALERMO - Ad appena tre giorni dalla bruciante sconfitta contro il Monopoli, il Palermo torna in campo al Barbera domani alle 15 per affrontare la ...