“Non abbiamo più le forze per andare avanti! Pretendiamo dignità e di riavere il diritto al lavoro”

Di seguito riportiamo le parole di testimonianza inviateci dall'attivista Diana Romano, sostenitrice di ItalExit Diana Romano, parrucchiera di Milano che rappresenta con la collega Romina Paludi oltre 20mila colleghi del settore della cura della persona, dichiara: "abbiamo Bisogno di riaprire tutti, meglio essere sanzionati che chiudere per sempre. abbiamo urlato alla manifestazione del 6 aprile, in piazza Montecitorio a Roma, per difendere il diritto inviolabile della LIBERTA'! LE PERSONE PRESENTI E DISPERATE PER LA SITUAZIONE CHE VIVIAMO DA PIU' DI UN ANNO avevano il legittimo diritto di protestare pacificamente contro le pazze decisioni del Governo! Non abbiamo più le forze per andare avanti. Vogliamo riconquistare la nostra dignità e il diritto al lavoro"

