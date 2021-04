Morto il Principe Filippo | quando e dove saranno i funerali del Duca di Edinburgo | morto a 99 anni

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 9 aprile 2021) Con profondo dolore la famiglia reale inglese ha appena dato annuncio della morte deldi, il. Il compagno della Regina Elisabetta, sposati dal lontano 1947, è deceduto all’età di 99, a 2 mesi di distanza da quello che sarebbe stato il suo 100esimo compleanno il venturo 10 giugno.ila 99Una morte che è stata annunciata all’improvviso ma che tuttavia era stata da tempo immaginata a causa delle fragili e precarie condizioni di salute deldiche in questi ultimi mesi era stato più volte trasferito in ospedale per accertamenti medici. Come annunciato dalla famiglia reale attraverso i canali ufficiali ...