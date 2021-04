Milan, i convocati di Pioli per il Parma (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Milan ha comunicato i nomi dei convocati per la trasferta di Parma, in programma domani alle 18. Tornano Mandzukic, Leao e Brahim Diaz. Ancora out Romagnoli e Calabria. Ecco la lista completa: Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu.Difensori: Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Tomori.Centrocampisti: Bennacer, Calhanoglu, Castillejo, Diaz, Hauge, Kessie, Krunic, Meite, Saelemaekers, Tonali.Attaccanti: Ibrahimovic, Leao, Mandzukic, Rebic. The squad heading to Parma I convocati per #ParmaMilan #SempreMilan @pumafootball pic.twitter.com/lRDlLZ0vko — AC Milan (@acMilan) April 9, 2021 Foto: sito ufficiale Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 aprile 2021) Ilha comunicato i nomi deiper la trasferta di, in programma domani alle 18. Tornano Mandzukic, Leao e Brahim Diaz. Ancora out Romagnoli e Calabria. Ecco la lista completa: Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu.Difensori: Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Tomori.Centrocampisti: Bennacer, Calhanoglu, Castillejo, Diaz, Hauge, Kessie, Krunic, Meite, Saelemaekers, Tonali.Attaccanti: Ibrahimovic, Leao, Mandzukic, Rebic. The squad heading toper ##Sempre@pumafootball pic.twitter.com/lRDlLZ0vko — AC(@ac) April 9, 2021 Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sportface2016 : #ParmaMilan , i convocati di #Pioli : tornano #Leao e #Diaz , out #Romagnoli e #Calabria - calciodangolo_ : #ParmaMilan, i convocati di #Pioli: due rientri importanti in attacco, ancora out #Romagnoli ????????? - Angolo_Milan : #ParmaMilan, i convocati di #Pioli: due rientri importanti in attacco, ancora out #Romagnoli ????????? - CCokina12 : RT @MilanInter241: ??Convocati #Milan: presenti #Mandzukic, #Leao e Brahim Diaz. Out Romagnoli. ??? - MilanLiveIT : ?? #Milan - #Pioli ritrova gli attaccanti! Out ancora #Romagnoli e #Calabria! -