Manifesti funebri, affissione selvaggia a Mugnano e Villaricca (Di venerdì 9 aprile 2021) Torniamo a parlare di affissione selvaggia, ovvero quella dei Manifesti funebri. Qualche settimana fa siamo stati nel centro storico di Giugliano. In quell'occasione vi abbiamo mostrato annunci funebri attaccati un po' ovunque. Su stalli destinati ai Manifesti pubblicitari, su pali di acciaio e cemento, e ancora sulle colonnine dell'energie elettriche e della fibra.

