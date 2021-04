Lodi, oltre 30 sanitari in malattia per patologie gravi devono restituire parte della paga all’Asl. “Mi è cascato di nuovo il mondo addosso” (Di venerdì 9 aprile 2021) Li hanno chiamati eroi, ora sono schiacciati negli ingranaggi della burocrazia. oltre una trentina di infermieri e operatori sanitari dell’Asst di Lodi, molti dei quali in forza all’ospedale di Codogno, in trincea durante i primi giorni dell’emergenza Covid-19 e in passato ammalati di gravi patologie mediche (anche tumorali), sono stati intimati dal loro datore di lavoro a restituire qualche decina di migliaia di euro perché durante la loro assenza a causa delle cure e per le conseguenze della malattia, percepivano uno stipendio pieno senza averne il diritto. Questo è quanto sostenuto dall’Asst di Lodi, che il 26 marzo scorso ha recapitato loro una lettera con oggetto: “Indebita erogazione di retribuzioni in violazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Li hanno chiamati eroi, ora sono schiacciati negli ingranaggiburocrazia.una trentina di infermieri e operatoridell’Asst di, molti dei quali in forza all’ospedale di Codogno, in trincea durante i primi giorni dell’emergenza Covid-19 e in passato ammalati dimediche (anche tumorali), sono stati intimati dal loro datore di lavoro aqualche decina di migliaia di euro perché durante la loro assenza a causa delle cure e per le conseguenze, percepivano uno stipendio pieno senza averne il diritto. Questo è quanto sostenuto dall’Asst di, che il 26 marzo scorso ha recapitato loro una lettera con oggetto: “Indebita erogazione di retribuzioni in violazione ...

Advertising

fattoquotidiano : Lodi, oltre 30 sanitari in malattia per patologie gravi devono restituire parte della paga all’Asl. “Mi è cascato d… - RisatoNicola : RT @ValeMameli: Lodi Lodi Lodi (cit. Michele Guardì) E Crema no? Il concetto di autoreferenzialità espresso in fatti. In verità vi dico: C'… - marcellone8 : RT @ValeMameli: Lodi Lodi Lodi (cit. Michele Guardì) E Crema no? Il concetto di autoreferenzialità espresso in fatti. In verità vi dico: C'… - 73Orlando73 : RT @ValeMameli: Lodi Lodi Lodi (cit. Michele Guardì) E Crema no? Il concetto di autoreferenzialità espresso in fatti. In verità vi dico: C'… - MarceVann : RT @ValeMameli: Lodi Lodi Lodi (cit. Michele Guardì) E Crema no? Il concetto di autoreferenzialità espresso in fatti. In verità vi dico: C'… -

Ultime Notizie dalla rete : Lodi oltre LOL"Chi ride è fuori, parla Ciro Priello: i segreti del successo del format Il programma ha 'strabordato', andando ben oltre la tv, come dimostrato dal successo che ha ... Aldo Grasso, decano dei critici televisivi e firma del Corriere della Sera, non ha tessuto le lodi dello ...

Covid: in Lombardia ricoveri in leggero calo ma 130 decessi ... di cui 256 in città, 413 a Brescia, 324 a Varese, 205 a Monza, 166 a Bergamo, 165 a Como, 152 a Pavia, 123 a Mantova, 88 a Cremona, 59 a Sondrio e Lecco e 52 a Lodi. .

Lodi, oltre 30 sanitari in malattia per patologie gravi devono restituire parte della paga all’Asl Il Fatto Quotidiano I ladri “cannibali” hanno spolpato una Bmw Sono tornati in azione i cannibali delle auto. E anche in questo caso l’obiettivo principale della banda di malviventi sono macchine marchiate Bmw. L’ultimo episodio reso noto è quello della notte tra ...

Covid Lombardia, 2.537 casi su oltre 54mila tamponi. DIRETTA Con 54.280 tamponi effettuati sono stati 2.537 i nuovi casi positivi: registrati in Lombardia, per una percentuale del 4,6%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI ...

Il programma ha 'strabordato', andando benla tv, come dimostrato dal successo che ha ... Aldo Grasso, decano dei critici televisivi e firma del Corriere della Sera, non ha tessuto ledello ...... di cui 256 in città, 413 a Brescia, 324 a Varese, 205 a Monza, 166 a Bergamo, 165 a Como, 152 a Pavia, 123 a Mantova, 88 a Cremona, 59 a Sondrio e Lecco e 52 a. .Sono tornati in azione i cannibali delle auto. E anche in questo caso l’obiettivo principale della banda di malviventi sono macchine marchiate Bmw. L’ultimo episodio reso noto è quello della notte tra ...Con 54.280 tamponi effettuati sono stati 2.537 i nuovi casi positivi: registrati in Lombardia, per una percentuale del 4,6%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI ...