Inter Cagliari amarcord: quando fu semifinale di Coppa Uefa (Di venerdì 9 aprile 2021) Tra i precedenti di Inter e Cagliari c'è pure una gara in campo europeo: la semifinale di Coppa Uefa 1993/1994 Tra i precedenti di Inter e Cagliari troviamo una gara in campo europeo: la competizione era la Coppa Uefa e correva la stagione 1993/1994. Il risultato fu favorevole ai nerazzurri che si imposero sul Cagliari con il punteggio di 3-0 con le reti di Bergkamp, Berti e Jonk. Per il Cagliari fu il massimo risultato in campo europeo raggiunto nella sua storia. I DETTAGLI SU CagliariNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

