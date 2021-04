Infortunio Spinazzola: i tempi di recupero. Le indiscrezioni sull’esterno (Di venerdì 9 aprile 2021) Leonardo Spinazzola ieri è uscito anzitempo nella gara contro l’Ajax: Infortunio muscolare per lui. Ecco le prime indiscrezioni Leonardo Spinazzola si è dovuto arrendere all’ennesimo Infortunio della sua carriera: l’esterno della Roma, infatti, è uscito anzitempo nella gara contro l’Ajax ed ora preoccupano i suoi tempi di recupero. Come riportato da Sky Sport, sembra quasi certa ormai la sua assenza contro l’Ajax al ritorno in Europa League: Fonseca spera di recuperarlo però per le gare immediatamente successive, magari con una semifinale in tasca. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Leonardoieri è uscito anzitempo nella gara contro l’Ajax:muscolare per lui. Ecco le primeLeonardosi è dovuto arrendere all’ennesimodella sua carriera: l’esterno della Roma, infatti, è uscito anzitempo nella gara contro l’Ajax ed ora preoccupano i suoidi. Come riportato da Sky Sport, sembra quasi certa ormai la sua assenza contro l’Ajax al ritorno in Europa League: Fonseca spera di recuperarlo però per le gare immediatamente successive, magari con una semifinale in tasca. L'articolo proviene da Calcio News 24.

