Giappone, media: "L'acqua radioattiva di Fukushima sarà riversata in mare" (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Giappone ha deciso di rilasciare in mare l'acqua radioattiva trattata e accumulata nella centrale nucleare di Fukushima , rimasta danneggiata dal terremoto del marzo 2011. Ad anticipare la ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Ilha deciso di rilasciare inl'trattata e accumulata nella centrale nucleare di, rimasta danneggiata dal terremoto del marzo 2011. Ad anticipare la ...

Advertising

GessaMarta : RT @RisatoNicola: @marioerdrago @MarceVann @LupodiBrughiera @DMALAGIGI2 @marcellone8 @CKaky89 @CarloneDaniela @BiwiMobu @AleFiveStars @73Or… - CoronaLupo : RT @RisatoNicola: @marioerdrago @MarceVann @LupodiBrughiera @DMALAGIGI2 @marcellone8 @CKaky89 @CarloneDaniela @BiwiMobu @AleFiveStars @73Or… - digitommy66 : @RibModerato @IlSuperuomo Quello che scrivi per adesso è vero ma credo che il rapporto tra breve cambierà. Inoltre… - SSaponelli : RT @rekotc: @fedezp_ @MarcoRamio @SSaponelli Andrebbe verificato quanti di questi sono covid, ma in ogni caso, considerato che le maggiori… - raff_federico19 : Perchè in Italia età media dei morti covid è 81 anni e non diciamo che abbiamo il paese con maggior over 80 in Euro… -