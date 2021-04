Furto immagini personali e molestie o minacce da parte di un profilo telegram : ecco cosa fare (Di venerdì 9 aprile 2021) Se siete stati presi di mira da parte di un profilo telegram, che si prende gioco di voi rubandovi immagini o inviandovi messaggi molesti o intimidatori, grazie a questo articolo saprete come comportarvi. Primo caso : un altro utente telegram vi ruba l’immagine del vostro profilo con il vostro viso Se un utente vi ha rubato l’immagine del vostro profilo telegram che ritrae il vostro viso, è stato già commesso un reato, quello di Furto di identità digitale e se scrive ad altre persone facendo credere di essere voi anche di sostituzione di persona. Come prima cosa, fate attenzione a non cadere nella “trappola del contatto al profilo”. Anche se sarete tentati di scrivere a questo ... Leggi su analisideirischinformatici (Di venerdì 9 aprile 2021) Se siete stati presi di mira dadi un, che si prende gioco di voi rubandovio inviandovi messaggi molesti o intimidatori, grazie a questo articolo saprete come comportarvi. Primo caso : un altro utentevi ruba l’immagine del vostrocon il vostro viso Se un utente vi ha rubato l’immagine del vostroche ritrae il vostro viso, è stato già commesso un reato, quello didi identità digitale e se scrive ad altre persone facendo credere di essere voi anche di sostituzione di persona. Come prima, fate attenzione a non cadere nella “trappola del contatto al”. Anche se sarete tentati di scrivere a questo ...

