Erdogan dittatore: Turchia irritata con Mario Draghi (Di venerdì 9 aprile 2021) Il premier Draghi definisce Erdogan un dittatore dopo il "Sofagate": alta tensione con Ankara, la Turchia convoca l'ambasciatore italiano La Turchia ha convocato l'ambasciatore italiano ad Ankara, Massimo Gaiani, in segno di protesta per le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Consiglio Mario Draghi sul capo di Stato Recep Tayyip Erdogan: lo ha riferito ieri sera l'agenzia di stampa Anadolu.

