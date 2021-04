Domenica 11 aprile Pelé ospite da Fazio a ‘Che tempo che fa’ (Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA – Dopo Barack Obama e Bill Gates, Fazio Fazio ospiterà un altro big nello studio di ‘Che tempo che fa‘. Non un politico questa volta ma una leggenda del calcio mondiale: si tratta di Pelé che risponderà alle domande del conduttore domenica 11 aprile dalle 20 su Rai3. Edson Arantes do Nascimento, detto “O Rei”, è considerato il più grande calciatore di tutti i tempi e detiene il “Guinness World Record” per il maggior numero di gol segnati in una carriera nella storia del calcio, contando anche le amichevoli. Unico calciatore ad avere vinto 3 Mondiali (1958, 1962 e 1970, con la nazionale brasiliana), nominato “Atleta del secolo” nel 1999 dal Comitato olimpico internazionale, “Calciatore del secolo” nel 2000 dalla FIFA (insieme a Diego Armando Maradona), nel 2014 ha vinto il Pallone d’oro onorario FIFA. Dal 1961 è “Patrimonio nazionale” del Brasile, dal 2011 “Patrimonio storico-sportivo dell’umanità per il Brasile” ed è stato inserito dal Time nel “TIME 100 Heroes & Icons” del XX secolo. Dopo il suo ritiro nel 1977, l’ONU gli ha conferito il titolo di “Cittadino del mondo” ed è diventato ambasciatore UNESCO e UNICEF. Dal 2018 la sua Pelé Foundation aiuta i bambini in tutto il mondo, con l’obiettivo di diffondere l’istruzione e combattere la povertà. Leggi su dire (Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA – Dopo Barack Obama e Bill Gates, Fazio Fazio ospiterà un altro big nello studio di ‘Che tempo che fa‘. Non un politico questa volta ma una leggenda del calcio mondiale: si tratta di Pelé che risponderà alle domande del conduttore domenica 11 aprile dalle 20 su Rai3. Edson Arantes do Nascimento, detto “O Rei”, è considerato il più grande calciatore di tutti i tempi e detiene il “Guinness World Record” per il maggior numero di gol segnati in una carriera nella storia del calcio, contando anche le amichevoli. Unico calciatore ad avere vinto 3 Mondiali (1958, 1962 e 1970, con la nazionale brasiliana), nominato “Atleta del secolo” nel 1999 dal Comitato olimpico internazionale, “Calciatore del secolo” nel 2000 dalla FIFA (insieme a Diego Armando Maradona), nel 2014 ha vinto il Pallone d’oro onorario FIFA. Dal 1961 è “Patrimonio nazionale” del Brasile, dal 2011 “Patrimonio storico-sportivo dell’umanità per il Brasile” ed è stato inserito dal Time nel “TIME 100 Heroes & Icons” del XX secolo. Dopo il suo ritiro nel 1977, l’ONU gli ha conferito il titolo di “Cittadino del mondo” ed è diventato ambasciatore UNESCO e UNICEF. Dal 2018 la sua Pelé Foundation aiuta i bambini in tutto il mondo, con l’obiettivo di diffondere l’istruzione e combattere la povertà.

