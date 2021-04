Dieselgate - Volkswagen | confermata la multa da 80 milioni di euro in Australia

(Di venerdì 9 aprile 2021) Laha perso la disputa legale con l'autorità garante della concorrenza e del mercato inper una sanzione comminata in seguito al: la Corte Federale ha respinto il ricorso presentato dall'azienda tedesca per contestare larecord da 125di dollarini (circa 80dial cambio attuale) risalente al 2019. Il caso. Due anni fa, l'n Competition and Consumer Commission (Accc) ha infatti inflitto allaun'ammenda per per violazione delle normative sui diritti dei consumatori, in seguito alle false informazioni diffuse riguardanti le emissioni dei veicoli diesel venduti in, che non rispettavano i limiti imposti. La ...

In sostanza, secondo alcuni,avrebbe agito esattamente come per la vicendamentendo spudoratamente all'utenza pur sapendo di aver qualcosa da nascondere. Una sorta di déjà - vu ...... un risultato che premia gli sforzi del gruppo VW che dopo lo scandalo delha deciso di ... ricorda infatti Il Sole 24 Ore , servono non pochi investimenti, non a casonei prossimi ...La Volkswagen ha perso la disputa legale con l’autorità garante della concorrenza e del mercato in Australia per una sanzione comminata in seguito al dieselgate: la Corte Federale ha respinto il ...Investimenti nella sostenibilità e nel mondo green: la forza che serve alla concia italiana per comunicarne il valore e la qualità ...